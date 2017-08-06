NBA》世界隊拉尾盤勝非洲隊 歐拉迪波MVP
史上第2次NBA非洲賽5日在南非約翰尼斯堡舉行，結果世界隊靠著末節狂掃31分，以108比97力退非洲隊，先前才被雷霆交易到溜馬的射手歐拉迪波獨拿全場最高28分，外加9籃板、5助攻，獲選這次非洲賽MVP。
眾星雲集的世界隊，有7人得分上雙，其中以塞爾提克菜鳥前鋒傑倫布朗15分最高，尼克「波神」波爾金吉斯與活塞中鋒德拉蒙各有14分，鵜鶘中鋒考辛斯11分、10籃板，小牛明星前鋒諾威茲基只打12分鐘，「客氣」僅得3分。
非洲隊不僅歐拉迪波表現出色，金塊控衛穆迪埃也有22分、9助攻與8籃板的接近大三元演出，老鷹控衛薛洛德13分，火箭中鋒卡培拉貢獻10分、11籃板的雙十數據，可惜非洲出生的盧爾丹與七六人中鋒恩比德並未上場。
(中時電子報)
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