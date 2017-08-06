省電不開冷氣 要如何在炎熱夏夜睡個涼快覺

除了開冷氣之外，要如何在炎熱夏夜睡個涼快覺？(達志影像/shutterstock提供)

炎炎夏日，溫度一天比一天高，雖然開冷氣瞬間涼快助眠，但夏季電費帳單總讓人吃不消，若忘了設定時，時常也會在半夜被冷醒，那想要在高溫夏夜睡個好覺，還有沒有其他方法呢？

◎睡覺之前洗澡

睡前洗澡有助於身體降溫，主要是因為洗澡後，皮膚上的水會被身體當成汗水，並蒸發吸熱，進而達到自然降溫的效果。

◎別用T恤布做的床單

有些T恤布雖然看起來高質感，但在製成床單後，由於較不透氣，因此會使你在睡覺的時候流超多汗。

◎喝冰水降低體溫

雖然曾有研究顯示，在進入深度睡眠時，人體溫會下降兩度左右，但要在睡前降低體溫最簡單的方式，其實就是喝下一杯冰水。

◎使用蘆薈製品

而常常拿來曬後修復的蘆薈，睡前也能派上用場，蘆薈特有的維他命及礦物質，能讓人體自然降溫，因此不管是用擦的還是用喝的，都能助你夏夜好眠。

(中時電子報)