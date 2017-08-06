感慨陳金鋒英文差 賴清德遭網路圍剿
台南市長賴清德前日對國小教師宣揚市府的英語教學政策，表示將大力推動把英語列第二官方語言，並指出「台灣巨砲陳金鋒當年旅美時就是因為英語不佳，即使在小聯盟表現優異，到大聯盟卻因溝通不良而發展受限。」
賴清德的意思是陳金鋒實力堅強，只可惜英語不流利，但他的說詞很快遭到球迷圍剿，遭譏諷「講幹話」「外行充內行」。畢竟世界各地的職業運動都有外籍選手，美國大聯盟有很多日籍選手仍仰賴翻譯，也有中南美球員是以西班牙語溝通，本土的中華職棒有很多洋將，可見語言並不會限制他們打球的選擇。
台大法律系李茂生教授表示：「在小聯盟不需要用英文與教練或其他選手溝通，所以打得比較好？以為聽眾是小學老師，就可以說幹話？小學老師只是教的是小學生，他們並不是小學生啊，這樣呼籠他們好嗎？」
其實賴清德之前頒發陳金鋒卓越市民獎時曾當面詢問，陳金鋒自己透露因無法暢快用英語溝通，影響了棒球專業發展。賴清德借題發揮來宣揚市府政策，但似乎也與總統蔡英文力推的《國家語言發展法》有衝突。
陳金鋒回台奮戰多年，退役前早已是球迷心中的英雄，賴清德因此被網路圍剿，球迷譏諷「原來我上不了大聯盟是因為英文太爛」「球隊花錢是請你去學英文嗎」「以後叫翻譯上場打球好了」。
陳金鋒昨透過經紀公司回應「謝謝市長對英語教學的重視，我也會要求我的小孩要把英文學好。」賴清德則於6日對媒體說：「台南市府以陳金鋒為榮，我們不可能批評他。」賴表示對於之前的說詞被誤解感到遺憾。
(中時電子報)
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