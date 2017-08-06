在德國會前行納粹禮拍照 兩中國遊客被捕

德國國會大廈。(美聯社)

納粹黨在1935年舉行的儀式，希特勒(右二)也有出席。(美聯社)

德國柏林警方日前逮捕兩名中國遊客，因為他們在德國國會大廈前比出納粹時期的敬禮姿勢。

這兩名分別36歲和49歲的中國旅客，被人看到在德國國會大廈前比出「納粹禮」(Hitler Salute)─左手伸直高舉的動作，這個動作是1930年代納粹黨對其領袖希特勒展現服從的姿勢，這兩名遊客還互相用手機幫對方照相。

警方聲明表示，這兩人被控「使用非法組織的象徵」，兩人在交出500歐元(1.7萬台幣)的保釋金後獲釋。德國對和希特勒以及納粹有關的仇恨言論和象徵，向來有非常嚴格的法律處罰。

德國國會大廈Reichstag是該國的重要象徵之一，在1933年曾被一名傳說遭納粹黨收買的縱火犯燒毀，納粹將這起大火的矛頭指向共產黨，並把它當作箝制人民自由的藉口。

(中時電子報)