在德國會前行納粹禮拍照 兩中國遊客被捕
德國柏林警方日前逮捕兩名中國遊客，因為他們在德國國會大廈前比出納粹時期的敬禮姿勢。
這兩名分別36歲和49歲的中國旅客，被人看到在德國國會大廈前比出「納粹禮」(Hitler Salute)─左手伸直高舉的動作，這個動作是1930年代納粹黨對其領袖希特勒展現服從的姿勢，這兩名遊客還互相用手機幫對方照相。
警方聲明表示，這兩人被控「使用非法組織的象徵」，兩人在交出500歐元(1.7萬台幣)的保釋金後獲釋。德國對和希特勒以及納粹有關的仇恨言論和象徵，向來有非常嚴格的法律處罰。
德國國會大廈Reichstag是該國的重要象徵之一，在1933年曾被一名傳說遭納粹黨收買的縱火犯燒毀，納粹將這起大火的矛頭指向共產黨，並把它當作箝制人民自由的藉口。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。