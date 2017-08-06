肚子又傳喜訊？ 林心如逛街肚子微凸需人攙扶

林心如疑似懷有第二胎?經紀人否認此傳聞。(圖/本報系資料照)

林心如去年帶球閃嫁霍建華，今年一月產下愛女「小海豚」，正式升格當新手爸媽，近日夫妻倆被拍到逛傢具店時，被媒體拍到林心如小腹明顯凸出，上下車也得由老公霍建華攙扶，讓人不免聯想到是否肚子又有喜?

根據《蘋果日報》報導，林心如和霍建華昨天去大直逛傢具店，只見霍建華裝扮輕便，依舊是墨鏡配帽子，林心如則是著紅白條紋寬鬆居家連身裙，迎風時驚見小腹略凸，另外上車時只見霍建華貼心幫忙開車門，還貼心攙扶讓林心如先上車，種種跡象都讓人推測林心如是否懷有第二胎?就在林心如準備搭友人車離去時，霍建華也發現記者跟拍，便立刻從口袋掏出手機朝採訪車走來想反拍記者，勇敢展現謢妻一面。

對於之前謠傳霍建華買億萬豪宅贈妻，詢問傢具店店員兩人是否為了布置新居挑傢俱？店員僅低調透露「只是來看看，還沒有決定」，至於林心如肚子是否懷有第二胎經紀人澄清她只是改不掉挺肚子習慣。

(中時電子報)