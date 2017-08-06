模「爛」父親！嘉義縣張花冠邀請卡出包

嘉義縣政府的模範父親表揚大會邀請卡。(中天)

嘉義縣張花冠邀請卡上，模範父親變模爛父親。(中天)

糗！嘉縣府出包，模範父親變模「爛」父親。(中天)

父親節將至，嘉義縣政府在創新學院舉行模範父親表揚大會，但邀請卡上頭連續出現錯字，其中就屬「模範父親」的「範」，竟遭寫成模「爛」父親，這也讓收到邀請卡的受獎人直呼「離譜」，對此也讓縣長張花冠在表揚大會上道歉。對此臉書粉絲團「我反對廢死刑」則質疑到底是要怎樣不小心才會犯下這種錯誤，這絕對不可能只有一個人看過，換句話說，是整套流程SOP根本沒人認真照著作的問題。網友則酸「可能是下午一點到三點打的，沒冷氣熱昏頭！」

嘉義縣府昨晚6點半，寄送邀請卡，表揚23位模範父親、17位好人好事代表，不過收到邀請卡的人傻眼了！因為整張邀請卡中，字沒幾個的流程表卻出現錯字。像是「介紹貴賓『暨』貴賓致詞」的暨，寫成季節的季，最離譜的是「模『範』父親」竟然變成「模『爛』父親。」

對此，張花冠為誤植致歉，也要求該局人員逐一向受獎者致電道歉。縣府社會局長楊健人則表示今年邀請卡發包委外印製，該局已內部檢討，並對廠商扣款。但臉書粉絲團「我反對廢死刑」則質疑到底是要怎樣不小心才會犯下這種錯誤，這絕對不可能只有一個人看過，換句話說，是整套流程SOP根本沒人認真照著作的問題。

網友認為「大家冷靜一下，在不允許開冷氣的公家機關辦事，熱昏頭寫錯字是非常可能發生的」、「誰錯誰記過，責任歸屬別打迷糊帳，從大到小都要問責，因為這是對本職工作的褻瀆，對一般民眾的輕視，其平常辦公態度可以預見，恐怕只是混日子的。」、「這種官員爛到底了，不用校稿？還有臉推給包商！」、「可能是下午一點到三點打的，沒冷氣熱昏頭！」

(中時電子報)