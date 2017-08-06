《全球星期人物》笑中帶淚 英國永遠的淘氣王子哈利

英國哈利王子2016年10月20日出席倫敦都會區警察局紀念儀式的神情。（圖/美聯社）

哈利王子12歲時，母親戴安娜王妃因在巴黎發生車禍猝逝，成為他心中永遠的痛，圖為英國王儲查爾斯（右）1997年9月6日帶著長子威廉（左）與次子哈利（中），在倫敦西敏寺教堂前準備準備隨著戴妃的靈柩行進。（圖/美聯社）

到今年8月31日，1997年在巴黎發生離奇車禍，因而香消玉殞的英國戴安娜王妃去世即將滿20週年。當年在成千上萬民眾注視下，與父親英國王儲查爾斯、祖父愛丁堡公爵菲立普親王、舅舅史賓賽公爵，還有15歲的哥哥威廉一路跟著母親的靈柩，行經倫敦街頭，以示深切哀悼之意的哈利王子（Prince Harry），如今已32歲，但追憶往事，一切仍歷歷在目。

他告訴《新聞周刊》（Newsweek），當時母親才剛過世，12歲的他就必須在萬眾矚目下，行經漫漫長路。而如今他認為，在任何情況下，都不該要求小孩這麼做。

哈利身受痛失慈母的重大打擊，有好一段時間，不斷做惡夢。後來他趁學校放假，跟父親查爾斯到波札那（Botswana）與南非，精神才又振作起來。

哈利回到學校後面臨課業挑戰，後來他在拉德格羅夫（Ludgrove）預備寄宿學校多留了一年，結果順利考進伊頓公學（Eton College）。

然而，在成長過程中，他似乎取代了母親，成為八卦小報的新焦點。人前他總是面帶玩世不恭的笑容，做出種種驚世駭俗的行為。

哈利王子4月29日在西倫敦觀看年度陸軍與海軍武裝部隊舉行的英式橄欖球比賽時，拿起手機拍照的神情。（圖/美聯社）

哈利王子深受母親戴安娜王妃親民的風格影響，6月7日冒雨訪問澳洲雪梨時，與97歲的老太太杜恩（左）擁抱。（圖/美聯社）

哈利像其他青少年般，喜歡參加派對，還偷喝酒，2001年夏天他更吸食大麻。2002年1月，他喝酒吸毒的新聞登上八卦報頭條，父親查爾斯得知後，要他去南倫敦一家勒戒所，親眼目睹吸毒造成的不良影響。

2003年，哈利從伊頓公學畢業，由於他在伊頓得了兩科A，因此符合申請進入英軍軍官委員會的資格。不過，曾身為哈利老師的佛西絲（Sarah Forsyth）說，他課業表現不佳，能得到好成績，是靠伊頓教職員幫忙作弊。但哈利與伊頓雙雙否認，後來校方仲裁委員會坦承，哈利在準備考試時，曾經接受協助。

無論如何，哈利2005年如願進了桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）。而也就在2005年，他身穿納粹軍服參加化妝舞會的照片出現在媒體上，引發軒然大波，有人痛批他麻木不仁。而哈利也隨即致歉，說自己做了很糟糕的選擇。

哈利2006年4月畢業後進入裝甲部隊，2007年5月，他原本要上伊拉克戰場，但由於被俘風險太高，因此被軍方打了回票。

哈利王子2005年放浪形骸，穿著納粹軍裝參加化妝舞會，經《太陽報》（The Sun）等媒體大肆報導，引起舉世譁然，後來哈利以道歉收場。（圖/美聯社）

不過，他一心要接受戰火洗禮，與同袍出生入死，總算在2007年底成行，派駐阿富汗南部的赫爾曼省（Helmand），成為英國王室25年來第一位親上火線的成員。不過，由於德國與澳洲媒體違反保密協定，導致消息曝光，他只在阿富汗待了10個星期，就被迫提前回國。

最近他接受《每日電訊報》（Daily Telegraph）專訪時坦承，年僅12歲就失去母親，讓他只想把頭埋在沙裡，徹底封閉一切情感，不讓自己想起母親，也不讓自己悲傷，而這嚴重影響了他的私人生活，甚至工作。

哈利坦承，有好幾次他都瀕臨崩潰邊緣，後來哥哥威廉勸他，一定要面對問題，裝得若無其事，其實並不正常。

對哈利王子來說，從軍是他這輩子最好的逃避，因為在軍中，他只是「哈利」，圖為他2008年6月2日在阿富汗執行任務的畫面。（圖/美聯社）

2012年8月，他在賭城拉斯維加斯飯店房間參加私人派對時，大玩脫衣撞球賽，結果在15個女生面前脫得精光。在外流的裸照中，哈利王子擋住一名裸體金髮女生，據說他告訴她，他不會別人看到她。後來有人看到哈利與這名金髮女子在沙發上聊天，到了淩晨4點，兩人便雙雙消失。

在一連串麻醉自我的荒誕不經行為後，哈利最後接受了專業心理諮詢，也開始練拳擊，來幫助自己發洩悲傷的情緒。「那真的救了我，因為我就快要揍人，」他說，「能打渾身裝有護墊的人，當然輕鬆多了。」

哈利王子出生時，是繼父親查爾斯、哥哥威廉之後的第三順位繼承人。不過，隨著侄子喬治，還有姪女夏綠蒂出生後，他的繼承順位已退至第五。然而，他並不在乎，據《衛報》（The Guardian）報導，他一度想退出王室，並懷疑有任何王室成員想當國王或女王。

哈利王子說，當他身在軍中時，就「只是哈利」，而那是他這輩子最好的逃避。不過他在從軍10年，兩度駐紮戰地阿富汗後，2015年發佈聲明表示，將告別10年的軍旅生涯，未來他會利用王室的身分行善，並界定自己的角色。

至於在個人感情方面，盛傳哈利王子即將向熱戀中的美劇「無照律師」（Suits）女星梅根瑪可兒（Meghan Markle）求婚。為了慶祝梅根8月4日過36歲生日，哈利已為心上人籌辦了神祕烤肉派對。據英國媒體報導，兩人飛往非洲慶生前，在機場表現得十分恩愛。由於威廉王子2010年就是在肯亞向凱特求婚，因此廣泛預料，他們的戀情將在這趟非洲行中開花結果。

梅根瑪可兒在美國演藝圈奮鬥已超過12年，但美聯社指出，多數人會開始知道有這位演員，是由於哈利王子證實，她是他的女友。圖為梅根2016年5月20日在洛杉磯參加活動的資料照。（圖/美聯社）

英美媒體盛傳，美國女星梅根瑪可兒與英國哈利王子的戀情即將開花結果，圖為梅根在臉書上的留影。（圖/梅根瑪可兒臉書）

哈利王子與梅根已交往一年，2016年哈利在多倫多出席「不屈不撓」運動會（Invictus Games）時，巧遇正在當地出外景的梅根瑪可兒，兩人開始共譜戀曲。

據英國《每日郵報》（DailyMail）報導，哈利王子終於願意面對自己，傾吐痛苦的過去，和他在梅根身上尋獲的快樂與安全感息息相關。

梅根比哈利大4歲，畢業自美國西北大學（Northwestern University），2013年結束了與監製前夫伊格森（Trevor Engelson）的婚姻。她與哈利從前交往的對象截然不同，而最大的不同，就是她除了是美國人外，還是混血兒。梅根的母親拉德蘭（Doria Radlan）為非裔美國人，擁有社工碩士學位，也擔任瑜伽治療師，灌輸了女兒許多正向的處世道理。而父親湯瑪斯（Thomas W. Markle）則是荷蘭與愛爾蘭裔美國人，身為燈光總監的他曾得過艾美（Emmy Award）獎。當初梅根會走上演藝之路，和從小耳濡目染不無關係。

事實上，英國王室迎娶離婚女性早有前例，哈利王子的父親查爾斯與戴妃離異，迎娶青梅竹馬卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）就是最好的例子。而不愛江山愛美人的愛德華八世放棄大英王位，迎娶美國離婚婦人辛普森（Wallis Simpson），也曾經舉世轟動。

然而，哈利王子若真迎娶梅根，仍將刷新一項紀錄，那就是他將為英國王室引進非裔新血。

哈利王子2010年5月7日身穿戎裝，出席高級直升機訓練課程結業式後，與當時的女友德薇公開亮相。（圖/英國國防部/美聯社）

哈利王子與富家女德薇交往了7年， 2007年他與德薇感情正濃，圖為他觀賞2007年世界盃板賽英格蘭對澳洲的賽事時，忍不住親吻德薇。（圖/美聯社）

而在現任女友梅根瑪可兒之前，哈利王子最受矚目的，共有兩段戀情。他曾與出身辛巴威富商家庭的德薇（Chelsy Davy）交往，兩人分分合合，前後長跑了7年。由於女方因不堪英國媒體緊迫盯人，加上又畏懼王室生活，最後兩人在2011年分手，而女方取得經濟學與法律學位後，則朝法律界發展，現年31歲的她如今事業有成。

2012年夏天，哈利經堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）介紹，認識了身為模特兒與舞者的波娜絲（Cressida Bonas）。最初兩人交往十分低調，但由於經常在倫敦出雙入對，因此最後還是公開了彼此的關係。

波娜絲畢業於英國里茲大學（Leeds University），父親傑佛瑞（Jeffrey Bonas）從商，是英國名流，而母親瑪麗-蓋伊‧柯蓉（Mary-Gaye Curzon）則出身貴族世家。

2012年8月哈利在賭城傳出裸照風波後，兩人一度分手。不過2013年2月，他們不但在滑雪場相擁，事後波娜絲還出席哈利的演說，公開支持男友。原本英國媒體盛傳，兩人即將訂婚，不過到了2014年4月底，卻證實兩人已經分道揚鑣。

而兩人分手的原因眾說紛紜，據說波娜絲擔心一旦成為王室成員，將嚴重剝奪個人時間。此外，據英國媒體報導，威廉王子2007年與現在的妻子凱特分手時，一度想與波娜絲的姊姊伊莎貝拉•卡爾索普（Isabella Anstruther-Gough-Calthorge）交往，因此凱特對她十分感冒。無論如何，兩人分手後，現年28歲的波娜絲如今已轉往大銀幕發展。

波娜絲2013年6月22日在英格蘭參加完朋友婚禮後的神情。（圖/美聯社）

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(中時電子報)