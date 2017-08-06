NBA》真假？勇士明年夏天也搶保羅喬治

勇士考慮加入明年夏天爭搶保羅喬治行列，可說相當令人訝異。(美聯社資料照)

《聖荷西水星報》5日拋出驚人震撼彈！爆料上季總冠軍勇士明年夏天即將加入爭奪保羅喬治行列，儘管搶到的難度不小，甚至可能必須犧牲「浪花弟」克雷湯普生或伊戈達拉，可是假如成真，喬治加上柯瑞、杜蘭特組合太可怕了。

有趣的是，保羅喬治今天夏天被溜馬交易到雷霆前夕，溜馬曾跟勇士提過用喬治換克雷湯普生的交易，卻遭勇士拒絕了，如今竟然又傳勇士考慮明年夏天爭搶喬治，未免有點令人感覺怪怪的，可是喬治就是具有這種強大的吸引力。

畢竟當前保羅喬治的想法眾所皆知，他只打算在雷霆跟上季年度MVP韋斯布魯克合作1年，明年夏天就要回到家鄉球隊湖人效力，況且勇士也沒法提供頂薪合約給喬治，他們大部分薪資都花在柯瑞、杜蘭特、卓雷蒙格林等人身上。

如此一來，勇士唯一吸引保羅喬治加盟的誘因，當然是跟柯瑞、杜蘭特一起攜手奪冠機率很高，只是很難想像勇士把克雷湯普生或伊戈達拉擺上交易檯面，但NBA畢竟充滿商業考量，沒有什麼球員真正不可被交易出去的。

(中時電子報)