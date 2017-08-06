政軍兵推最後階段 總統車隊進入國防部

副總統陳建仁的車隊抵達。(趙雙傑攝)

行政院長林全車隊由大直橋進入國防部。(趙雙傑攝)

蔡英文總統車隊最後抵達。(趙雙傑攝)

蔡英文總統上任後首度舉行「復安專案」，從4日起一連續舉行3日，今日一早舉行最後階段的「政軍兵推」，這是繼行政院完成「國家關鍵基礎設施防護推演」，首度由蔡英文主持「危機安全應變會議」，現場副總統陳建仁的「平安車隊」最早約在7時15分抵達國防部，隨後行政院長林全的「金華車隊」則在7時30分進入國防部，最後蔡英文總統的「永和車隊」則是在7時45分抵達國防部。

(中時)