曝光素顏後..林志玲曬床照 名模優雅睡姿美翻

名模林志玲保養有方，舉手投如宛如少女。（圖／本報系資料照片）

名模林志玲日前在實境節目《旅途的花樣》中，曝光素顏，雖然膚色稍微偏黃、眉毛短了一些，整體皮膚緊緻細嫩、五官俏麗，整體差異和妝前不大，林志玲素顏高顏值引發熱議，這回林志玲則是曬出床照，優雅睡姿美翻。

林志玲睡姿美翻。（圖／取材自林志玲微博）

林志玲昨（5日）在微博曬出多張《旅途的花樣》工作菜拍照，其中有一張是林志玲躺在床上熟睡照，林志玲側躺、閉眼，頭髮整齊、睡姿優雅，模樣美翻，也讓網友留言大讚：「志玲姐姐好美」、「這個年紀看起來卻像20多歲的狀態，太美了」。

(中時電子報)