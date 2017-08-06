外媒：傳中國買家有意收購曼聯部分股權

英國《星期日泰晤士報》報導，一位中國神秘買家有意收購英超足球俱樂部曼聯的部分股權。

報導稱，一位受雇於匿名中國億萬富豪的談判代理人表示，最近幾周已經接觸了部分曼聯股東，遊說其評估出售曼聯股權事項。對話尚未就出售股權開展正式討論。

中國官方今年起針對企業「非理性」的海外收購多次抨擊，並直指部分收購海外球隊的行為存在資金轉移的嫌疑，包括綜合民營企業蘇寧、地產商萬達都曾被官媒點名。

(工商)