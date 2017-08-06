中印較勁誰有勝算？陸媒刊軍力對比圖

中印實力對比數據。(環球時報)

中印兩軍在邊境對峙月餘，大陸官方密集發出警告，儼然有要開戰的勢態。中印都是大國，究竟誰比較有勝算，或許軍力對比是可以參考的依據。

大陸鷹派媒體《環球時報》日前發布中印軍力對比圖，內容項目包括軍力排名、人口、國防預算、外匯儲備、政府外債，以及陸海空各式裝備數量等共39個項目。其中，大陸有34個項目超越印度，國力差距不言而喻。

(中時電子報)