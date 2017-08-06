「大眼怪」諾盧颱風 像要把日本吃掉！
今年第5號颱風-諾盧(南韓命名，意思為：鹿)，7月21日生成，目前已經進入第16天的生命週期。這個「爺爺級」颱風，不但壽命長，且結構完整，中央有個超大颱風眼，就像要把日本吃掉一樣。
諾盧颱風目前正在放慢速度北轉，預計將於今天(6日)下午至晚上登陸九州，並一路影響四國、中國地方、關西等地，且預期其強度不會像常見的高緯度颱風有快速的減弱，今天到下週二(8日)赴日的人，一定要提早做調整因應。
臉書《天氣即時預報》專頁貼出一張向日葵八號衛星拍攝的諾盧衛星照，對照日本都會區燈火通明，諾盧颱風的大眼睛顯得格外明顯，就像是要把日本吃掉一樣，也格外讓人感受到大自然的強大！
而中央氣象局科技中心主任鄭明典也稱諾盧是「很有個性的一個颱風」。他指諾盧的卷雲雲系接近一個完美的橢圓，羽毛質地的卷雲均勻的散布在這個橢圓空間，很有特色！
主要的對流區也約略分布在一個小橢圓的範圍內，不只長壽，諾盧的結構變化也充滿驚奇，很有個性的一個颱風。
(中時電子報)
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