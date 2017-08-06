大溪笠復威斯汀度假酒店爭食中秋月餅禮盒市場

大溪笠復威斯汀度假酒店中秋首度推出手工特製月餅「月饗」。圖／業者提供

桃園市大溪笠復威斯汀度假酒店爭食中秋節商機，除月餅禮盒提前問市，15日前預訂有早鳥優惠85折，並可自9月15日取貨。

距離中秋節約兩個月，大溪笠復威斯汀度假酒店表示，為搶攻龐大送禮市場，推出「邀月」、「月饗」兩款中秋禮盒，以融揉中式風味精髓及創意手做巧思，每盒6入1,000餘元。

大溪笠復威斯汀度假酒店總經理陳孝慈指出，兩款口味呈現新穎與傳統融合特色，月饗是首次推出的手工特製月餅，由點心主廚魏旬輝設計、研發，口味有抹茶紅豆、核桃魯肉及金沙奶皇3款，恰似台式奶黃酥的升級版，但香甜不膩口，可滿足不同年齡層消費者的喜好需求。

他說，月餅主要瞄準北部、桃園市及中部地區企業行號與一般家庭民眾互惠贈禮，目前預購並陸續承接大宗企業訂單，期望銷售業績可比去年增加逾兩成。

(工商)