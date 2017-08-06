桃禧航空城酒店月餅禮盒推訂購優惠

桃園市大園桃禧航空城酒店今年大舉爭食中秋月餅禮盒市場，除早鳥、大宗訂購優惠，每個禮盒還都附1張200元餐飲抵用券。

桃禧航空城酒店表示，今年中秋月餅禮盒一盒10入，售價不到千元，內有酸、甜、鹹、香、濃郁、清爽6種完全不同的滋味，可滿足大人、小孩口味需求，9月10日前訂購享「早鳥優惠」，不限盒數8折。

桃禧航空城酒店指出，中秋節也是國內公司、行號送禮餽贈員工、廠商的旺季，也鎖定企業客戶大筆訂購釋出優惠，9月11日至10月4日訂購，視數量可享9折至75折優惠。

桃禧航空城酒店說，今年中秋推「混搭風」月餅禮盒外盒設計以藍色、紅色為主體，配上傳統服飾常見的繩結盤釦造型，外觀極具濃濃中式風情，內有傳統廣式口味的金沙奶皇、經典紅豆和西式牛奶芝士及具東南亞風味的娘惹咖哩，還有兩款是國人喜愛的鳳梨酥、藍莓酥，靈感來自台灣人口結構著多元族群的特性，在飲食反映出變化極為豐富的口味。

(工商)