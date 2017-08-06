觀光逆差近千億 蔡政府讓台灣成日本財神爺？

日本是台灣人最愛去的國家，去年赴日旅遊的台灣人近430萬人次。(圖/達志影像 shutterstock)

日本是全世界最重要的觀光大國之一，也是國人最愛去的國家，去年赴日旅遊的台灣人近430萬人次。商研院研究指出，台灣對日本觀光收支從2013年開始由順差轉為逆差，逆差金額逐年擴大。對此，自由作家洛杉基表示，台日觀光逆差千億，蔡政府的前瞻計畫又要給日本商社送大筆鈔票，諷刺表示「台灣人真是日本人最忠實的財神爺」。

據經濟日報報導，台灣民眾去年前往日本旅遊人數近430萬，約占我出國觀光人次的三分之一，但日本來台灣觀光人次僅189.6萬，相差約2.26倍。報導指出，台灣對日本觀光收支從2013年開始由順差轉為逆差，逆差金額逐年擴大，2015年逆差則已增至973億元。逆差金額倍增的主因是台人赴日旅遊人數加速成長，但日人來台成長趨緩，以至差距漸漸拉大。

對此，洛杉基表示，台日觀光逆差千億，再加上未來前瞻計畫又要給日本商社送去大筆鈔票，台灣人真是日本人最忠實的財神爺。

他說陸客不來，台灣人賺不到人民幣，旅遊業紛紛關門，蔡政府也無所謂也不屑，寧可把台幣往日本母國送，貢獻日本的GDP，自己節衣縮食，也換不來日本願意對台灣漁民高抬貴手，給條生路。「總之，咱們看不懂台日間這個不平衡、不對等的交易公式，如果這不叫喪權辱國，什麼叫喪權辱國？」

網友回應表示「連核災食品都要開放進口，實在無法形容台灣這種卑躬屈膝的奴性?」、「民進黨不是說愛台灣嗎？怎麼愛到日本去了？」

(中時電子報)