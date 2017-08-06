NBA》羅迪克沒去火箭 都因莫瑞搞鬼？

雷迪克把沒去火箭原因說了出來，畢竟火箭總管莫瑞這種出爾反爾的態度很難讓人信賴。(美聯社資料照)

隔了1個多月，前快艇射手雷迪克終把實話說出來了！原本考慮加盟火箭，再跟保羅攜手打球的羅迪克，卻在最後關頭改跟七六人簽下1年2300萬美元合約，原因竟是火箭總管莫瑞突然反悔，臨時把合約年數從4年改成3年。

「火箭先開給我4年合約，卻突然改成3年，」雷迪克表示，「我猜莫瑞的腦子內總有上百件事情同時處理，當時他正在進行4或5個合約，自由市場開放前夕，我確定他們給我4年合約，我都跟保羅談了半小時，我想去火箭。」

結果雷迪克沒有加盟火箭，而是跳槽七六人，他強調部分原因是合約年數，以及必須舉家搬遷的麻煩，可是更重要的，仍在他永遠猜不到莫瑞的操作模式，「假如我在明年交易截止日前被交易，這份3年合約就變半年了。」

畢竟對於33歲的雷迪克來說，合約年數長短相當重要，他甚至開玩笑表示，假如給他1份4年頂薪合約，要他去阿拉斯加打球都可以，他更透露林書豪領軍的籃網，也提供了1份2年合約，可是最後他仍選擇加盟七六人。

除了薪資相當誘人，雷迪克更不想錯過能跟恩比德、富爾茲、班西蒙斯、薩瑞奇等優質新秀並肩作戰的機會，畢竟他很看好七六人的未來，也考慮在明年夏天合約到期後，繼續留在七六人打球。

(中時電子報)