陽岱鋼近況火燙 新打擊練習法奏效立功？

陽岱鋼昨擊出全壘打後，跑回本壘與隊友們擊掌慶賀。(截自日本雅虎體育)

效力讀賣巨人的陽岱鋼打擊近況火燙，昨對中日龍擊出本季第8轟，不僅寫下生涯首度連3場開轟成就，更助巨人締造連6場團隊3轟以上的日職新紀錄，他如何能走出傷痛低潮，再現超凡身手，甚至表現超越過往？日媒今(6日)報導，打擊教練二岡智弘傳授的新打擊練習法，扮演要角之一。

陽岱鋼今年轉戰巨人首年，因左右腿接連受傷，直到6月初才歸隊；他重返戰場後，打擊率大多維持在2成5以上，表現尚可。不過，在巨人7月29日對橫濱DeNA系列賽時，陽岱鋼回到熟悉的1棒，打擊宛如解除封印般大爆發，他8月至今出賽5場，打擊率高達5成22，另有4轟、7打點。

陽岱鋼手感超神，打出巨人球團期待的身手，據日媒《報知體育》報導，二岡傳授的新訓練法，立了大功。陽岱鋼賽前練習時，會站在50公分高的台上，以右手在下、左手在上的方式練打，以助找到左手腕打擊的感覺。他每天賽前都會進行相同的練習，期望藉此避免狀況起伏太大。

陽岱鋼如今繳打擊率3成12、8轟、21打點成績，打擊率來到生涯最高點，身手似乎比過往更上層樓，巨人球星環伺的環境，是刺激他成長的動力，「巨人明星球員多，球隊內部競爭激烈，我得更努力練習、展現實力。身旁很多好前輩，期望現在在後頭的自己，未來能超越他們！」

(中時電子報)