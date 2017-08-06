助中抗印？巴基斯坦將派19架戰機赴陸軍演

巴媒刊出該國空軍將參加中國軍演的消息。（Pakistan Observer）

中印關係緊張之際，印度世仇的巴基斯坦宣布今年將派大批戰機到中國參加軍演，這讓南亞情勢更添幾分火藥味。

巴基斯坦媒體「觀察者」（Pakistan Observer）消息，巴國駐中國大陸武官近日受採訪時表示：「今年將舉行第六屆聯合空軍演習，巴基斯坦將派遣19架戰鬥機參加這次演習。這將是巴基斯坦有史以來最大規模派遣戰鬥機前往外國參加聯合演習的記錄。」

他還指出，年底前中巴兩國還將舉行聯合海軍演習，還將進行陸軍聯合反恐訓練和聯合演習。

(中時電子報)