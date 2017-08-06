2名大陸遊客在德國國會大廈門口行納粹禮被拘捕
二戰時期納粹對全世界造成巨大傷害，至今德國仍警惕其「復辟」，禁止傳播其口號、手勢等。然而據外媒報導，有兩名中國大陸籍男子日前因為在德國國民議會大廈門口行納粹禮而遭德國警方逮捕，事後每人繳納500歐元（約合18000元新台幣）的保釋金後才被釋放。
據大陸《環球時報》引述英國《衛報》6日報導，兩名中國大陸遊客因在德國國民議會大廈門口行納粹禮而遭德國警方逮捕。
柏林警方表示，在看到他們做出驚人的納粹手勢並用智慧手機為彼此拍照後，警方逮捕了這兩名年齡分別為36歲和49歲的中國男子。警方在一份聲明中說，兩人面臨「使用非法組織符號」的指控，在繳納每人500歐元的保釋金後被釋放。
報導稱，德國「對仇恨言論及與希特勒和納粹相關的標誌符號有著嚴格的法律約束」。德國刑法典86條第1款第4項規定，用於「復辟納粹組織」的宣傳品，也被禁止持有與傳播。違反者也可處3年以下有期徒刑或罰款。包括納粹黨的萬字元號、「希特勒萬歲」等口號、納粹舉手禮、納粹黨黨歌，都在禁止之列。
報導稱，德國國會大廈在德國是一個強有力的象徵，它曾在1933年被納粹收買的縱火犯放火燒毀。希特勒和納粹黨在1933年至1945年之間統治德國。
(中時)
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