挑洋妞性交易惡補英文 結果來的是泰國妹

男客到飯店與洋妞性交易時，才發現本人與宣傳照「差很大」。（馬瑞君翻攝）

臺中市警第一分局，破壞轄區內一家商旅為拉抬業績，暗中從事色情交易，警方上門發現

3對正欲進行性交易的男女，4名應召女都來自泰國，他們騙稱來台旅遊花光盤纏才下海，但一旁男客聽了，大喊：「上當！」。原來男客覺得本人與宣傳照「差很大」，還騙他是來自馬來西亞。

一分執行轄區探訪、查緝色情交易時，發現一商旅出入分子複雜，經持續監控及蒐證後日前上門查緝，當場查獲3對正欲進行性交易的男女，訊後將店主任及櫃檯依妨害風化罪移請地檢署偵辦，涉及性交易的女子與男客依社會秩序維護法移送裁處外，隨後並將4名女子解送移民署、遣返回國。

警方調查，該商旅40歲龍姓主任為提升住房率，以每日1200元代價，將5間套房出租給應召站媒介性交易，並以暗語分辨上門男客欲前往交易的房間以規避稽查。

龍嫌起初辯稱，是女子與男客自行約定，店家並不知情，直到警方在密室起出大量潤滑液及保險套後，龍嫌才當場傻眼、坦承犯行。

28歲泰籍李姓女子向警方供稱，10天前與姊妹淘來台旅遊，在台北玩了3天後盤纏用盡，有泰國朋友告訴她們可以短期兼職，才搭車來台中進住商旅兼差。每次全套性交易收費3至4千元不等，她們固定拿1200元，其他都是「老闆」的，7天來獲利約3萬元。

在一旁的葉姓男客一聽才知上當，他說當初看到LINE軟體的廣告訊息，照片中的「洋妞」很吸引人，雙方在約定交易時，還曾問對方：「要怎麼溝通？」對方還說：「可以用手機翻譯軟體」，自稱是來自馬來西亞，；到場後，發現本人與照片有落差，但也沒想太多，害他花大錢，還一直惡補英文，原來都是騙局。

(中時)