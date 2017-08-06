「婚後兩年沒性生活」AV女優：拍片後獲性愛充實感

榎本美咲自曝婚後沒有性行為，才進軍AV界。（圖/榎本美咲推特）

日本AV女優榎本美咲，加入AV製作公司《Soft On Demand》，今年初推出處女作就打響名號，不過早已嫁做人婦的她，在受訪時透露會進軍AV界的原因，除了喜愛白石茉莉奈的作品之外，就是因為婚後沒有性行為。

根據日本《sirabee》網站報導，榎本美咲出道前就喜愛白石茉莉奈的作品，加上就讀國高中的時候，往往只要看到色色的漫畫跟AV，就會萌生想嘗試一下這樣工作的念頭，因此便打電話毛遂自薦，沒想到竟順利錄取，此外23歲便與大20歲的丈夫結婚，不料婚後至今已有2年沒有性生活，也讓她下定決心要做做看AV工作，沒想到開始從事AV業工作後，居然很有性愛的充實感，就連朋友都說「妳看起來比以往可愛多了喔」，也讓她確認自己的選擇沒有錯。

至於不擔心會被丈夫發現嗎?她透露丈夫屬於不看AV跟八卦雜誌的人，所以不太擔心會曝光，如果有天被知道或許會離婚也說不定，但是冒著此風險還是希望能打出知名度。

(中時電子報)