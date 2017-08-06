陳冠希撇痞帥暖抱女 秦舒培再曬娃還有亮點！
陳冠希以雅痞帥氣模樣，迷倒不少女性粉絲，大砲性格鮮明的他，過去總直話直說，近期陳冠希行事風格則轉趨低調，與大陸名模秦舒培交往1年多後，女方為他生下愛女「Alaia」，陳冠希當爸後，似乎也成了「炫女狂魔」，就連鮮少公開互動的秦舒培今（6日）罕見放閃，曬出陳冠希噴父愛暖抱女兒照。
36歲的陳冠希當爸爸後，難掩升格當人父的喜悅，常曬出前世情人萌照，就連IG總是工作與友人照的秦舒培，今（6日）也罕見放閃，出陳冠希噴父愛暖抱女兒照，並標註對方，照片中陳冠希一改過去叛逆帥小子模樣，架式十足抱著女兒，面露滿滿父愛，Alaia躺在爸爸懷中熟睡，父女互動溫馨。
當外界日前盛傳陳冠希即將升格當爸，陳冠始終避談，直到6月遭曝光女兒百日宴照，才間接證實此事，近期陳冠希更成為「炫女狂魔」，不只曬出女兒腳ㄚ、玩具照，日前更曝光女兒正面照，Alaia集結爸媽好基因，擁一雙圓滾滾大眼睛、翹鼻與粉嫩臉頰，相當可愛。
隨後，秦舒培再曬出Alaia萌笑照，不過孩子後方躺著正是時下超夯的「LOUIS VUITTON X Supreme」潮牌聯名款，超萌Alaia以及搶破頭潮牌，讓照片更成為最潮曬娃照。
(中時電子報)
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