英女模被下藥綁架險遭網拍 嫌犯落網

義大利警方發布的模擬女模遭裝入汽車行李箱照片。（義大利警方）

義大利警方指出，英國一名20歲女性模特兒，在米蘭遭人下K他命迷藥，並被綁架、監禁6天，歹徒甚至著手網路拍賣這名女模。警方已將30歲的波蘭籍嫌犯赫巴逮捕、起訴。

該女模是由經紀人安排，於七月十日抵達米蘭，參與外拍活動。工作展開後隔天，女模前往某處公寓石遭兩名男子下藥、上手銬，並被裝進一個大型袋子裡，放於汽車後行李箱，載到數小時車程外、杜林西北邊波吉亞一處與外界隔絕的房屋。

警調發現，嫌犯多次綁架女性，並屢次透過網路拍賣她們。嫌犯還向英女模經紀人勒索30萬美元贖人。

嫌犯後來發現女模是有小孩的母親而打算釋放她，並在陪她前往米蘭的英國領事館時遭警方逮捕。

(中時)