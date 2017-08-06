行竊民進黨中央黨部 韓籍竊嫌趙準基落網

警方公布韓籍竊嫌Cho Jun Ki的照片。（林郁平翻攝）

偷民進黨部韓國竊嫌現身烏來，專案小組搜捕中。（王揚傑翻攝）

警方公佈趙嫌目前穿著。（王揚傑翻攝）

(12:14更新-竊嫌落網)被國際刑警組織列管的韓國籍慣竊趙準基（CHO JUN KI），涉嫌闖進民進黨黨部偷竊9萬多元後逃逸。專案小組根據線索，一路從北市追到新北，今天上午查出他現身烏來的溫泉旅館，大批員警前往搜捕，卻被狡詐的他先一步溜走，警方當地搜索，稍早已逮捕趙嫌。

本月1日清晨行竊民進黨中央黨部得手9萬餘元現金的韓籍國際慣竊趙準基，當天作案後隨即搭機欲前往日本。但因遭國際刑警組織列管，被日本拒絕入境，遣返回台，趙嫌又在桃園機場翻過查驗台逃逸。

韓籍竊嫌的27歲女友昨天飛抵台灣，與嫌犯會合，投宿新北市烏來區溫泉旅館，與嫌犯會合，準備接濟安排逃逸。警方稍早搜捕時，將來不及離開的該女子留置，請她配合調查。

竊嫌是從溫泉旅館的地下室後門逃跑，該處為烏來山區，警方集結於烏來分駐所，針對山區周圍擴大搜查，稍早已逮捕趙嫌。

(中時)