聯合國安理會通過新決議 對北韓實施更嚴厲制裁

聯合國安理會於當地時間5日一致通過第2371號決議，在進出口、勞務輸出、金融等方面對北韓實施更加嚴厲的制裁措施，並將更多北韓個人和實體納入制裁名單。

大陸《中新社》報導，根據決議規定，所有國家都不能以任何方式從北韓進口煤、鐵、鐵礦石等產品。決議對北韓勞務輸出加以限制，要求所有聯合國成員國均不得增加本國接納的北韓勞工數量。在金融方面，決議要求各國禁止新開設與北韓實體或個人的合資企業，也禁止追加投資擴大現有合資企業規模。決議還將9名北韓籍個人納入旅行禁令和資產凍結名單，對3家北韓金融機構和1家從事勞務輸出的企業實施資產凍結。

決議同時強調，無意對經濟活動與合作、糧食和人道主義援助等決議未禁止活動產生不利影響。

決議稱，北韓正在進行的核導活動進一步加劇北韓半島區域內外的緊張局勢，國際和平與安全受到明顯威脅，安理會對此表示最嚴重關切。決議對北韓7月兩次發射彈道導彈進行最強烈譴責。

決議呼籲恢復六方會談，重申支持六方在「9•19」共同聲明中的承諾；表示安理會承諾以和平、外交和政治方式解決半島問題。決議還明確表示，安理會將在北韓再次進行核子試驗或發射活動時進一步採取重大措施。

報導稱，美國常駐聯合國代表黑莉在決議通過後發言稱，這一決議是對北韓「最嚴厲」的一攬子制裁計畫，「北韓必須為追求核導計畫付出代價。」黑莉還說，美國及其盟國在半島周邊區域進行的軍事演習公開透明，完全以防禦為目的，美國不會停止相關演習。

中國大陸常駐聯合國代表劉結一則表示，中國始終堅持實現北韓半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題，反對半島生亂生戰。中方認為，這些是安理會第2371號決議的根本目的。安理會協商一致通過這個決議，表明了國際社會對半島核問題的一致立場。他呼籲各方切實全面、嚴格履行安理會決議規定的各項義務。

(中時)