疑涉大坑槍擊案 男子逃至谷關飲彈亡

谷關某飯店前停車場，清晨發生死亡命案。（陳淑娥翻攝）

(14:11更新死者身分及家屬說法)台中市谷關今天驚傳死亡命案，一名年約40餘歲的中年男子，早上6時許被發現倒臥在某飯店停車場旁，身邊遺留一支手槍，現場一攤血令人怵目驚心，警方初步研判為飲彈自盡，死者無任何遺書及證明文件，警方目前正在採證及調查死者身分中。

警方表示，據谷關飯店人員指出，今天早上4時許進行巡視時，尚未發現有異樣，直到早上6時許被民眾發現，一名中年男子倒臥在停車場附近樓梯間地上，研判死亡時間應為4至5時之間，死者滿身是血倒臥在血泊中，旁邊遺留一把手槍。

警方指出，死者身著藍色牛仔褲、短袖上衣，左手有刺青，身上背側背包，疑於舉槍轟頭自盡，目前正在調查死者身分中，據飯店人員表示，早上並沒聽到任何巨響。

根據有媒體指稱，死者疑似為昨天深夜涉及大坑山區槍擊案件，做案7小時後身亡，和平警分局偵查隊副隊長李義洋表示，目前還在清查死者身分，暫時無法確認與大坑槍擊案有關，但仍不排除關聯性。

警方調查指出，死者母親下午前往認屍，她傷心地表示，兒子未婚，與自己同住后里，但很少返家，也不清楚兒子平常在做什麼。

警方表示，張男被發現陳屍谷關某飯店停車場旁的閒置樓梯間，現場一片血灘令人怵目驚心，身邊遺留一把手槍，依據現場狀況研判，應為張嫌舉槍轟頭自盡，待檢警進行相驗後，才能釐清真正死因。

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(中時)