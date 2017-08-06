聯合國常規預算 陸分攤比將超越日本升至第2

隨著中國大陸國力不斷上升，在聯合國的影響力與日俱增，外媒預估，2019年至2021年聯合國常規預算中，日本的分攤比例跌至第三、中國升至第二的可能性很大。在維和行動的預算分攤上，日本已於去年被中國趕超，會費方面的存在感將明顯下降。日本成為聯合國安理會常任理事國的難度也將增大。

據日本共同社報導，4日從聯合國會費委員會的估算獲悉，常規預算的分攤比例根據各國經濟實力每三年修改一次，基於國民總收入(GNI)等經濟指標計算得出。發達國家分攤比重更大，發展中國家則更加減少。分攤比例最大的是美國，日本今年繳納的會費約為2.44億美元。日本在上世紀80年代趕超蘇聯後，一直維持在第二位。

根據最新的會費委員會報告，日本目前的分攤比例為9.68％，中國為7.92％。在下次預算談判中，日本估計將跌至8.72％，而中國將反超達到10.81％。中國經濟實力超過日本一事得到了反映。

報導稱，分攤比例將經由聯合國全體成員國談判後，於2018年底最終決定。日本在2000年的巔峰時期分攤比例超過20％，一直基於經濟規模和財政貢獻等要求成為常任理事國，但近來因經濟低迷，導致分攤比例下降。

維和行動預算的分攤比例方面，由於常任理事國需額外增加負擔，中國已趕超日本。中國政府相關人士表示，下次修改後，中國在常規預算方面也很有可能趕超日本。

(中時)