輕軌瑕疵陳菊知道嗎？乘客多車下沉門會卡住

昨傍晚有民眾搭乘輕軌列車，發生車門卡住情形。(擷取自youtube)

高雄市長陳菊曾說「不能接受任何唱衰高雄的言論」，高雄有能力承擔軌道建設，期盼議會不分黨派支持高雄、支持中央投資高雄的未來。但昨傍晚有民眾搭乘輕軌列車，行經C5夢時代站時，卻發生車門突然卡住的情形。而高捷公司坦承，之前就發生過同樣問題，推測是「避震器設計太軟」，一旦車上乘客太多，列車可能下沉，發生打開車門卡到月台的問題。

這列滿載乘客的輕軌，在行經C5夢時代站時，有乘客準備下車時，卻質疑車門「怎麼會卡住？這也太扯了吧！」通報輕軌人員處理後，才將車門關上，對此也耽擱了好幾分鐘。

根據《自由時報》報導，負責輕軌營運的高雄捷運公司表示，這列輕軌列車之前就發生過同樣問題，推測是「避震器設計太軟」，因乘客要下車時，按鈕後，門需先向外推，再向兩側開，一旦車上乘客太多，列車可能下沉，發生打開車門卡到月台的問題。由於輕軌列車仍在保固期內，已通知西班牙公司來維修。

網友認為「無語問蒼天」、「以前發生過現在又犯，不就表示還有下次嘛」、「沒有乘客，你也擔心，周六乘客多了一點，竟然也會出問題，這輕軌到底是怎麼設計的？又是怎麼驗收的？」、「意思是當初設計就考量不會太多人嗎？人多下沉會卡不去改」另有網友認為「至少打的開，幸福！」

(中時電子報)