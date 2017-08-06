逆天西瓜放4百天不爛正常？專家：西瓜皮會呼吸

大陸收藏家馬未都正要切開「逆天西瓜」。(圖取自YouTube)

夏天吃西瓜清涼消暑，但大陸網路廣為流傳了一段驚人影片，就是大陸收藏家馬未都，在影片中切開了號稱放了4百多天的西瓜，只見切開當下，西瓜卻空空如也且沒有腐爛！讓馬未都大嘆當今食安問題嚴重，不過近日也遭到專家打臉，要馬未都「不懂別瞎說」。

放了4百多天的西瓜，切開後卻沒有腐爛？馬未都當場看著幾近空心的西瓜，除了質疑西瓜表面噴了防腐劑之外，更大嘆「我們能對食品安全放心嗎？」

對此、大陸食品安全風險評估中心副研究員鍾凱，日前發文章要馬未都不懂別瞎說，解釋放置4百多天的西瓜之所以沒有腐壞，是因為「西瓜皮可以呼吸」。

鍾凱文章中進一步指出，西瓜表皮是可以呼吸的，才會導致水分流失，所以西瓜的風乾狀態，與其他果蔬風乾後的狀態本質並無差異，根本不是有防腐劑，當然也不是什麼食品安全問題。而鍾凱也推測，馬未都的這顆「4百天西瓜」，應該平時是放在陰涼或溫度適中的地方，且在通風良好的環境下，才可以讓西瓜迅速脫水。

(中時電子報)