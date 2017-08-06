台南市警局與三立貨櫃攜手陪青少年打漆彈

台南市警察局陪同青少年一起打漆彈。（曹婷婷攝）

台南市警察局於三立貨櫃舉辦打漆彈比賽，鼓勵青少年從事正當休閒。（曹婷婷攝）

台南市警察局長黃宗仁（中）下海打漆彈。（曹婷婷攝）

為宣導青少年暑期正當休閒，台南市政府警察局106年暑期保護青少年—青春專案「奔FUN青春 活力臺南」漆彈賽今天上午在仁德區三立貨櫃屋實業社舉行，國中高中學生組隊參賽，共18隊180人，台南市警察局長黃宗仁也親自下海陪同青少年打漆彈，以身作則鼓舞青年學子。

整場活動也在副市長張政源、警察局局長黃宗仁率少年警察隊隊長、各分局長及來賓，共同以漆彈槍射破汽球後，誓師宣言「不吸毒、不援交、不夜歸、不飆車、不賭博、不喝酒、不翹課、不抽菸」等八「不」標語，拉開序幕。

黃宗仁說，本次活動在三立貨櫃屋實業社董事長黃宗榮贊助下，擴大辦理漆彈賽活動，希望藉此引導青少年朋友學習教科書以外的知識，了解團隊合作的重要性，達到健身休閒目的及培養正確的價值觀念。

三立貨櫃屋實業社董事長黃宗榮對於體育貢獻不遺餘力，除積極推動臺灣慢速壘球國際化，也相當注重青少年成長發展，所以與台南市政府警察局擴大辦理本次漆彈賽活動。活動吸引包括18隊國高中學生參賽，並取優勝前3名隊伍頒發獎品，鼓勵青少年走向戶外；另外，由刑事警察大隊及各分局偵查隊組成的的參賽隊伍相互PK對決，體驗與敵人交戰的感覺，並培養團隊默契，賽程結束後，當日晚間並於三立貨櫃場區舉行晚會，慰勉參賽的選手及承辦人員之辛勞。

(中時)