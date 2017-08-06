陸版關冷氣！深航飛機不開空調致乘客中暑

深圳航空關冷氣，還要求簽署免責協議，令在場乘客不滿。(大陸央視新聞)

台灣現在為了是否關冷氣節電鬧得不可開交，對岸也不見得就捨得開！近日，大陸深航發生飛機不開冷氣，導致乘客中暑暈倒的事件。

據大陸央視新聞訊，網民爆料指出，本月1日，大連飛深圳的航班，由於不知名因素，乘客登機後4個小時沒有起飛，因為機艙沒開冷氣，導致一名女乘客暈倒。

令人驚訝的是，機組人員竟然要求中暑女乘客簽署免責協議才起飛。有其他乘客指責航空公司的處理方式，機組人員只說是深航長官的決定。

(中時電子報)