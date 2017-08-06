NBA》厄文必去熱火？理由是萊里出手了
《ESPN》資深記者拉蒙娜5日提出，自己堅信騎士後衛厄文最可能加盟球隊是熱火的理由，「我認為厄文會去邁阿密打球的原因只有1個，因為我知道熱火總裁萊里不可能坐以待斃，他已經迫不及待替熱火搶到1名超級球星！」
儘管拉蒙娜自己盼望厄文加盟尼克，且最適合厄文發揮的球隊是灰狼，她卻堅持熱火才是厄文最有可能前往的新東家，畢竟自從昔日熱火「三巨頭(詹姆斯、韋德與波許)」瓦解過後，熱火就吸引不到真正大牌球星的加盟了。
拉蒙娜表示，萊里不會考慮慢慢重建，而是馬上行動起來，加上熱火擁有不少交易籌碼，以萊里擔任球隊總裁的創造力來看，熱火必定更加積極爭搶厄文，更重要的是，目前雙方都對彼此深感興趣，接著就看騎士高層態度而定。
只是拉蒙娜相當訝異厄文主動開口想要離隊，「現在的NBA球員不會這麼做，舉安森尼為例，你問他是否願意留在紐約，他的回答是他不會說出任何東西，厄文卻直接把他離開想法說了出來，這種事情很久沒有發生。」
(中時電子報)
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