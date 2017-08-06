真男人！上場球棒下場奶瓶 陶晶瑩曝陽岱鋼愛家面
旅日職棒巨人隊陽岱鋼手感熱到發燙，5日打出生涯首度連續3場比賽都敲全壘打，為巨人對締造新紀錄，藝人陶晶瑩（陶子）除了到東京觀賞陽岱鋼精彩表現外，並見證他下場後，親自哄女兒的溫馨畫面，陽岱鋼拿完球棒拿奶瓶，讓陶晶瑩大讚他更是個真男人、好爸爸。
陽岱鋼是一出賽就全力以赴的拼命三郎，脫下球衣、球具下場後更是超暖奶爸，陽岱鋼5日打出生涯首連3場都轟出全壘打紀錄，賽後聚餐時，大家在吃飯、陽岱鋼掛心女兒，在旁耐心托著孩子、哄女兒入睡，就連離開時，陽岱鋼褲子口袋還插著奶瓶。
看到陽岱鋼超暖心一面，陶晶瑩大讚他是個真男人、好爸爸「拿完球棒拿奶瓶，MVP不是蓋的」，網友留言誇：「真的超級好爸爸」、「看到會愛家，疼孩子，寵老婆的男生，真的很難不按讚」、「真男人口袋插奶瓶超帥」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。