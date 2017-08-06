真男人！上場球棒下場奶瓶 陶晶瑩曝陽岱鋼愛家面

陽岱鋼掛心女兒，在旁耐心托著孩子、哄女兒入睡，陶晶瑩大讚他是真男人、好爸爸。（圖／取材自陶晶瑩臉書）

旅日職棒巨人隊陽岱鋼手感熱到發燙，5日打出生涯首度連續3場比賽都敲全壘打，為巨人對締造新紀錄，藝人陶晶瑩（陶子）除了到東京觀賞陽岱鋼精彩表現外，並見證他下場後，親自哄女兒的溫馨畫面，陽岱鋼拿完球棒拿奶瓶，讓陶晶瑩大讚他更是個真男人、好爸爸。

陽岱鋼是一出賽就全力以赴的拼命三郎，脫下球衣、球具下場後更是超暖奶爸，陽岱鋼5日打出生涯首連3場都轟出全壘打紀錄，賽後聚餐時，大家在吃飯、陽岱鋼掛心女兒，在旁耐心托著孩子、哄女兒入睡，就連離開時，陽岱鋼褲子口袋還插著奶瓶。

看到陽岱鋼超暖心一面，陶晶瑩大讚他是個真男人、好爸爸「拿完球棒拿奶瓶，MVP不是蓋的」，網友留言誇：「真的超級好爸爸」、「看到會愛家，疼孩子，寵老婆的男生，真的很難不按讚」、「真男人口袋插奶瓶超帥」。

(中時電子報)