屏東萬丹車禍3死 肇事楊女今早收押
前晚屏東萬丹發生死亡車禍，楊姓士官長一家5口無故遭殃，被闖紅燈的楊姓女護理師攔腰撞上致3死2傷，而楊女事後態度竟異常冷靜，甚至在病床上滑手機，昨天(5日)接受警方詢問時一再供稱不清楚狀況、忘了怎麼撞上的，晚間檢方依殺人、肇逃、過失傷害等罪嫌向地院聲押，今(6日)早法官裁定羈押獲准。
屏東地方法院表示，昨天深夜檢方依楊女涉嫌殺人、肇逃、過失傷害等罪嫌向法官聲請羈押禁見，今早法官開庭後認楊女涉嫌重大、有逃亡之虞，裁定羈押獲准，但未禁見。
楊女的陳姓丈夫今早現身屏東地院，替太太向大家鞠躬道歉。他強調，太太真的不是肇事逃逸，太太跟他說，她當時狀況真的很差，撞到第一部車時真的不知道發生什麼事，所以才會又繼續開到下一個路口，不料竟撞了這麼多部車。
他說，5年前他與太太還沒結婚，當時的她自撞與這次的狀況應該是差不多的，就是事發經過都一片空白，太太有類似短暫失憶的狀況。最後，他強調，家人沒有要逃避面對社會大眾，這次的責任他們會全部承擔，也對受害的楊姓一家人致上歉意。
(中時)
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