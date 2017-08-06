小心上當！電話詐騙新招 誆稱「護照過期」
夏天是旅遊旺季，但近期國外有華人頻傳接獲「來自大使館」電話，聲稱「護照過期」等詐騙手法為由，要求提供個人資料和財務資料配合調查，目前韓國與加拿大都有民眾舉報，提醒大家多多留意國際詐騙手法。
近日中國駐韓國使館於官網公告，陸續有中國公民舉報，稱詐騙分子以中國駐韓國使館工作人員名義進行電話詐騙，誆騙「信用卡涉及販賣國際信用卡案件」、「護照過期需提供護照號碼等具體信息」，更以技術手段將電話號碼偽裝成駐外使館總機號碼。
另加拿大亦傳出有華人接獲同樣電話詐騙手法，以語音電話假冒中國大使館人員，威嚇護照過期恐遭限制出入境，再引導受害者操作語音指示，進而轉接通詐騙集團人員來索取個資。此外，過去國際上也不乏有詐騙集團聲稱「有人假冒你名義申請護照」、「你的護照有點問題」等手法行騙。
中國駐韓國使館提醒，民眾如莫名接獲個人涉案相關來電，應提高警惕，且官方單位不會通過電話通報及提供要求身份證件號碼、銀行帳戶等個人信息，而是採正規渠道傳遞相關法律文書。
(中時電子報)
關鍵字：中國
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