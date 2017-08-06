印海軍轟俄米格29K戰機脆弱 降航母就裂
印度海軍表示，超日王號航空母艦(INS Vikramaditya)上唯一的戰鬥機群─45架米格29K戰鬥機(MiG-29K)─現在極需維修，因為這些軍機降落後常出現結構姓問題，印度退休海軍上將認為研發的俄羅斯應免費維修。
印度海軍官員表示，這些米格戰鬥機需要強化機體、才能執行任務，因為降落在航母上相當於硬著陸，導致這些戰鬥機經常出現結構缺陷、需要維修。
當印度在2004年和2010年花22億美元向俄羅斯購買這些戰鬥機時，並未簽下維修合約，但現在印度需要完全仰賴俄羅斯進行後續保養服務。印度國防部已多次向俄羅斯反映，俄羅斯也曾派遣技術團隊前往調查，但目前未能提出解決辦法。
退休印度海軍上將Arun Prakash說，這架戰鬥機事實上是印度海軍出資發展的，俄羅斯應該確保該架飛機所有的缺陷都可以免費修復。每次降落在航母上，零件和飛機本身就會裂開、破掉或是停止運作，須要進廠維修或更換零件，而零件往往都需來自俄羅斯。自2010年月啟用起，這些雙引擎的米格戰機中就有62%的引擎因設計缺陷而卸除。
國有印度航空有限公司(Hindustan Aeronautics Limited)正在向海軍尋求維修資金，來整修113個引擎和其零件。但印度國防部希望海軍、俄羅斯和該公司達成協議、共同改善米格29K戰鬥機的結構。
印度海軍已計畫汰換掉這些米格29K戰機，去年就尋求購買57架多用途戰機，雖然美國波音公司、法國達梭(Dassault)公司和瑞典的薩博(Saab)公司都對此表示有興趣，但都未正式開始競價。
(中時電子報)
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