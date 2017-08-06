帶刀槍吃一蘭拉麵？ 嫌犯：我是廚師這很合理

李姓廚師（中）自持是生存遊戲玩家，深夜吃拉麵途中，被攔查到攜帶刀槍，遭警方依法移送。（胡欣男翻攝）

空氣槍初驗動能超標，有殺傷力。（胡欣男翻攝）

疑似武士刀，且開鋒過。（胡欣男翻攝）

李姓男子現場不斷手機上網，搜尋生魚片刀的照片，證明清白。（胡欣男翻攝）

台北市警信義分局針對世大運即將到來，週末於夜店周邊執行威力掃蕩，並加強封鎖性路檢密度，5日凌晨於松高路查獲22歲李姓犯嫌涉嫌非法持有具殺傷力的空氣槍、疑似武士刀各1把、氣瓶、鋼珠等證物。李供稱，自己是生存遊戲玩家，又是日本料理師傅，帶刀槍出門很合理。警詢後移送北檢偵辦。

警方調查，李嫌自稱日本料理店廚師，昨日凌晨2時許，騎乘普通重型機車行經松高路一帶，邊騎車邊把玩手機且形跡可疑，員警立即上前攔檢盤查，經員警告知騎乘機車把玩手機已違反交通規則外，並在其置物箱內赫然發現1把空氣槍及1把疑似武士刀。

警方告知他可能違反槍砲彈藥刀械管制條例，李嫌驚嚇顧左右而言他，刻意掩飾槍枝來源，表示為生存遊戲玩家，另稱自己是日本料理廚師，欲前往品嚐知名「一蘭拉麵」；至於已開鋒的刀械，則辯稱係為「切魚頭」使用。

李現場積極以手機上網，搜尋各類生魚片刀照片供警比對，藉此證明清白。惟相關證物仍依法送請鑑識人員，因動能初篩認定具殺傷力，並將刀械函請警察局依法處置。

(中時)