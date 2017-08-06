研究：節食有助長壽 但無法抗衰老
德國神經退行性疾病中心和亥姆霍茲慕尼黑中心的研究人員指出：目前坊間盛行的間歇性禁食有助於抑制惡性腫瘤擴散，延長壽命，但無法讓人延緩衰老永保青春。
間歇性禁食指的是拉長每餐的間隔時間，例如，每2天才吃一頓飯，每餐之間只喝水充飢。小白鼠的試驗結果顯示：挨餓白鼠的平均壽命比每日飽食三餐的小白鼠平均壽命長。 那麼飢餓法是否也能抗衰老呢？
研究人員將試驗用的小白鼠分成兩組，一組正常餵食，另一組每2天餵一次。結果顯示：限制飲食對身體老化沒有影響，兩組都沒有快速衰老或者延遲衰老的跡象。
試驗期間，無論是間歇性禁食食還是不禁食的兩組實驗鼠中，都有老鼠染上癌症。但明顯差異是，節食鼠的腫瘤生長明顯比不節食的老鼠慢。而且節食老鼠的壽命比不節食老鼠的壽命幾乎長100天。這相當於人類壽命延長12年。
(中時)
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