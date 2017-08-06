3陸船闖料羅港外撒網 金門民眾怨：跑進家裡了

大陸漁船越界作業，金門民眾抱怨「跑進家裡來了！」（民眾提供）

3艘陸船在料羅港區外作業，漁民供稱不熟悉海域才會「誤闖」。（民眾提供）

金門海巡隊廣播驅離無效，立即登船檢查。（金門海巡隊提供）

3艘陸船越界作業，均遭金門海巡隊押回訊問。（金門海巡隊提供）

來自福建雲霄縣的「雲列山0236」等3艘漁船，昨越界在料羅港外約500公尺，商船穿梭的海域撒網作業，目擊民眾抱怨「跑進家裡來了」實在離譜！6名遭金門海巡隊逮捕的漁民辯稱對金門海域不熟，才會誤闖進來，實情進一步調查中。

昨天10時20分許，海巡署第12巡防區雷情系統發現金門翟山外海有可疑船點，立即通報金門海巡隊趕到現場，確認陸籍「雲列山0236」等3艘漁船越界，馬上廣播要求駛離金門海域。迄11時許又發現3艘陸船仍於金門東面母嶼1.1浬海域滯留，巡防艇再次廣播驅離無效後，隨即登船檢查，將3船6人（4男2女）押返料羅隊部訊問。

湯姓船老大等人供稱，他們都來自福建省漳州市雲霄縣列嶼鎮山前村，因對金門海域不熟才會誤闖，並非故意越界滯留作業。

這3艘來自漳州市東山島附近的漁船，住艙在船首，船型與住艙在船尾的一般陸船不同，也是金門海巡隊首次查獲的雲霄籍漁船。

由於目前對岸休漁期陸續解禁，各地船隻傾巢而出，海巡不排除他們抱著僥倖心態，蓄意越界作業，正繼續深入調查，以作為行政處分的依據。

(中時)

首度落網的雲霄籍漁船，船型與一般陸船不同。（金門海巡隊提供）