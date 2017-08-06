丁小芹再度收錢不出貨？ 陸網友轟：台灣混不下去來這騙

丁小芹負面新聞頻傳，演藝事業跌至谷底 。(圖/本報系資料照)

丁小芹近年負面新聞纏身，舉凡賣假包、股東財務糾紛等接連被告，至今仍是官司纏身，演藝事業跌至谷底的她，在台灣接不到任何工作，一年前便轉往大陸發展，未料竟又爆出收錢不出貨，讓大陸網友砲轟「台灣混不下去來這裡騙」。

根據《蘋果日報》報導，丁小芹轉戰大陸之後，在直播和107 Studio販售服裝和飾品，接著採取微商模式沒有中間人，網友以支付寶付錢給店家，店家再發快遞出貨，結果丁小芹收到錢竟不出貨，網友憤而要求退貨則找不到人，此外更揭發丁小芹原有帳號會變成「會計」或「管理員」等身分，疑似分飾多角混淆事件真相，另外指出丁小芹以微信帳號販售商品，臉書主頁也有107帳戶，根本就是罪證確鑿，此外爆料者指出丁小芹靠了《康熙來了》賺的名氣，才會取得如此多人信任，雖然只有4名受害者，被騙金額只有5萬台幣，但為了不要有更多受害者出現，才挺身而出揭發真面目。

對於被大陸網友控訴詐騙，丁小芹坦承幫107設計過T恤和耳環，但糾紛商品都非自己設計，被刻意誹謗是有人在微博家族臥底，目前已找出這個人將他踢出，此外她也自清絕對沒有支付寶，也沒有交易糾紛，甚至在直播時還回擊詛咒她的網友：「詛咒會回到你自己身上，信不信」？

(中時電子報)