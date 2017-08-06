台電響應關冷氣 自家員工中暑送醫

位於台北市羅斯福路的台電大樓。(googlemap)

行政院近日要求各政府單位節電，國營的台電公司也響應政府政策，在下午1點到3點關冷氣，結果導致有員工中暑，也引起電力工會抗議。

據《自由時報》報導，台電大樓響應關冷氣政策，但由於大樓下採用玻璃惟幕，加上不通風，使得工作環境異常悶熱，因此上週傳出員工中暑送醫的事件。

電力工會副理事長彭繼宗指出，台電大樓上週下午關冷氣後，由於太陽西曬，辦公室溫度飆升到40度，許多有心血管痼疾的同仁出現身體不適，更有男性員工中暑送醫。因此，電力工會要求台電公司妥善處理關冷氣的措施。

(中時電子報)