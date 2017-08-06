張宇喜生兒！老公親剪臍帶 三人哭成一團

張宇平安產下兒子，曬出合照時也透露「初次見面，三個人都在哭」，字裡行間滿是升格一家三口的喜悅。（圖／取材自張宇臉書）

恭喜！前主播張宇平安產下兒子，張宇2月與政大學長男友，TutorABC副總裁劉彥谷結婚後懷有兩人愛的結晶，她今（6日）在臉書發文報喜，透露兒子出生，並由老公親自進來剪臍帶，張宇感動當新手媽媽，她曬出合照時也透露「初次見面，三個人都在哭」，字裡行間滿是升格一家三口的喜悅。

張宇平安產下兒子，在文中回憶當時進產房心情，張宇感性寫下：「在產房其實非常害怕，但心中就是有一股力量，告訴自己要沈住氣，我要把他平安生下來。」當她聽到寶寶微弱哭聲時，張宇哭著問老公「兒子生出來了嗎？健康的嗎？」她才發現劉彥谷是淚光閃閃，而老公也親自為兒子剪臍帶。

張宇還透露，當一家三口見面時，更是哭成一團。談到現在的身體狀況，張宇表示，由於胎兒頭大、她的骨盆小，醫師建議剖腹產，不過現在她傷口還在痛、需要休養，但是提到兒子時，張宇幸福說：「天兒啊！新生兒的頭竟然這麼大隻，兒子好壯壯哦愛你」，晉升新手媽媽的喜悅藏也藏不住。

(中時電子報)