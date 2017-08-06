世大運》倒數14天─亞洲盃奪5金 中華射箭隊奪牌氣勢強！

中華女子反曲弓射箭隊於亞洲盃團體賽克韓奪金，氣勢正強。(中央社資料照)

距2017台北世大運開戰剩下14天，中華隊各家好手緊鑼密鼓進行最後階段備戰，而上屆摘回1金2銀的射箭項目，這次由上屆射箭女團金牌成員譚雅婷領軍，甫在7月初落幕的亞洲盃第三戰暨世界排名賽射回5金，氣勢正強，展現出與強敵南韓爭牌的氣勢，有望在世大運再創佳績。

射箭賽勝負取決總分高低，當命中箭靶越靠近中心，分數就越高。項目部分，主要分為反曲弓和複合弓兩大項，其中又細分個人賽、團體賽、混雙團體賽。兩項除用弓不同，站的距離也有差異，反曲弓距離為70公尺，複合弓則為50公尺，選手得在時限前射完規定箭支，超過時限的箭不予計分。

過去中華隊在射箭項目，分別於2005年土耳其世大運、2009年塞爾維亞世大運、2011年深圳世大運、以及2015年光州世大運曾獲金牌。今年再度出征，雖陣容上與去年相比，女團少了林詩嘉、熊梅茜、王厚傑、余冠燐等奪牌陣容，不過新陣容剛在亞洲盃拿下5金1銀3銅，依舊相當有看頭。

女團反曲弓部分，上屆中華隊在光州擊敗地主南韓，包辦團體組的金、銀牌，振奮人心。今年譚雅婷續戰，並與雷千瑩繼里約奧運後再度合作，搭配小將彭家楙組成3人小組，由經驗豐富的倪大智教練領軍。他們3人甫於亞洲盃女子團體賽逆轉南韓射回1金，已準備好面對各國好手的挑戰。

而男團反曲弓，則是自2009年後，連兩屆未有奪牌紀錄。今年陣容由魏均珩、彭士誠、鄧宇成組成，3人中最有看頭就屬魏均珩，他曾於2015年曼谷亞洲射箭錦標賽抱回雙金，並當選里約奧運國手。此次亞洲盃，3人殺到冠軍戰不敵南韓奪銀，魏均珩與雷千瑩混雙搭配，射回1金。

相較反曲弓，複合弓則與反曲弓男團一樣，連兩屆沒有奪牌。不過此次複合弓男女團，皆在亞洲盃射回金牌，氣勢正強，其中個人賽射回1銅的男團陳享宣，是一大看點。他在亞洲盃前，曾於今年世界盃射箭賽拿下1金1銀，是台灣複合弓選手世界盃最佳表現。

中華隊雖少了幾名奪牌成員，但今年戰力依舊不容小覷，有與強敵南韓一拚的本錢，加上在亞洲盃表現佳，展現「坐二望一」的氣勢，相當值得期待。世大運將於8月19日舉行開幕典禮，射箭賽則在8月20日開戰，展開為期5天的賽事。

(中時電子報)