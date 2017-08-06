柯P：現在是間接民主往直接民主的過渡期
台北市長柯文哲昨(5日)受邀演講，提到市府現在把預算放上網，「還需要議會議員監督嗎？」，引發議員不滿。他今天(6日)出席北投割稻趣體驗活動後說明，網路出現後，現在是間接民主往直接民主移動的過渡期，過渡期怎麼度過、時間多久是個有趣的題目。
柯文哲表示，2000年前希臘城邦政治是直接民主，當年蘇格拉底被雅典人民用投票方式處死，所以柏拉圖一直對直接民主相當感冒，後來17世紀間接民主、代議政治、政黨政治出現，沒辦法用直接民主，所以出現政黨代議。
接著他說，21世紀網路出現，直接訴諸民意又是一個方向，現在應該是間接民主往直接民主移動的過渡期，過渡期怎麼度過、時間多久是個有趣的題目。
他強調，台北市議員平均素質很高，有人說比立法院還高，質詢時議員講的內容，他都拿回去認真研究，看對市政有什麼可以改進。
媒體追問是否未來不用議員監督？柯文哲反問未來是多久？他說，17世界間接民主興起也花了一兩百年時間形成。
(中時)
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