調查：5成民眾對國中小教學品質不滿意
根據今天公布的一項調查指出，50.3％民眾對目前國中小教學品質不滿意，其中「考試過多，課業壓力大」，是國中教學最主要的問題。此外，也有56.3％民眾擔心年改引發教師延後退休，因為他們不希望小孩被「老」老師教到。
黃昆輝教授教育基金會在7月24日、25日以電話調查全國22縣市1078位年滿20歲的民眾，瞭解他們對於現行國中小教育品質的看法，在今天召開記者會公布結果。
調查指出，民眾對目前台灣國中小教學品質滿意的僅37.0％，不滿意的高達50.3％。受訪民眾認為，目前國中教學主要的問題，依比例由高而低為「考試過多，課業壓力太大」（61.2％）、「教學內容太多，老師經常趕課」（56.9％）、「除了教科書外，還要買參考書」（51.7％）。
怎麼提升國中小教學品質？調查指出，44.8％受訪民眾認為最需要改善的是「引起學生學習動機」。黃昆輝教授教育基金會民調小組委員馮清皇說，目前國中小考試太多、內容太多，有教科書還要參考書，學校上課外還要課後補習，導致學生失去學習胃口、喪失學習動機。
不過隨著民眾教育程度提升，以及社會的變遷，以往升學率掛帥的教學方式已經逐漸不受到民眾認同。民眾對於「學生升學率的高低，可以代表國中老師教學品質」的看法，達49.1％表示不認同，另有54.9％民眾同意「目前國中老師的教學，能夠提供思考和討論的機會，讓學生不只是死記死背」。
至於年改對國中小教師產生的影響，受訪民眾最擔心「引發現任教師延後退休的打算」（56.3％）、其次是「降低老師的教學熱忱」（52.0％）、再其次是「讓優秀人才不願意當老師」（51.4％）。
馮清皇表示，在這次調查中，民眾對於國中小老師的看法傾向正面，但在年改後，他們開始擔心校園太多年紀大的老師，可能降低國中小教學品質，這值得政府關注。
(中時)
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