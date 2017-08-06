談進步價值 柯P：不希望世代戰爭取代藍綠對抗

台北市長柯文哲拋出2018年市長選舉主軸是「進步價值」。他今天出席北投割稻趣體驗活動後說明，事後分析2014年選舉，他認為是一場世代戰爭，但不希望用世代戰爭取代藍綠對抗，因此提出以價值為導向的政治，提出一種進步價值的概念。

柯文哲表示，從洪仲丘事件、太陽花學院到2014年九合一選舉，到底台灣政治在這幾場大型公民活動之後，要往哪個方向移動？

他說，回想台灣過去20幾年，被抱怨是藍綠控制台灣政壇，事後分析2014年那場選舉，可說是一場世代的戰爭，但因不希望用世代戰爭取代藍綠對抗，因此提出以價值為導向的政治。

提到這些思考的形成，柯文哲說，有時候覺得自己當學者比當市長成分還多。

(中時)