11位素人辦畫展 推背後年輕藝術家

「藝起同樂會」師生聯展即日起至8月14日在台南文創園區登場。(曹婷婷攝)

一群毫無繪畫基礎、來自不同領域的媽媽，因緣際會陪孩子學畫，耳濡目染走進畫室拜師；39歲藝術家陳冠宏悉心指導2年半，這群學生反饋老師，策畫「藝起同樂會」師生聯展，「盼更多人知道，老師把素人教得這麼好！」

藝術家陳冠宏畢業於台南大學美術系研究所，作品得獎無數，科班出身的他說，美術系出路有限，多為教畫、開工作室，他開工作室7年，收入其實並不穩定，這群學生花半年時間費心辦展，背後希望能夠推薦老師教畫的苦心，讓他很感動。

陳冠宏因走進聖功女中教畫，認識學生家長、老師，這群媽媽們共組油畫班，由他每周指導1堂3小時的課。油畫班成員包括聖功女中校長鄭麗蓉、退休老師黃秋麗及班長黃貴春、長榮大學老師張瑛玿、王錦俐、吳貞儀、李彥緹、金淑鈴、劉家崗、陳婉華、蘇秀慧等人，過去，大家交集是談論孩子教養，學畫後，聚在一起就是潛心創作。

「藝術讓人完美」，經商的黃貴春表示，生活縱然忙碌，但透過繪畫讓人尋求生命的美好，首辦師生聯展，希望鼓勵更多人投入藝術創作行列。也有學員的家人打趣，原本以為另一半只是玩票性質，沒想到畫出興趣，也畫得有模有樣，一旁看了很感動。

11個人共展出40件作品，陳冠宏說，教孩子創作著重啟發、教大人則講求引導，這批學生輩分、人生閱歷都比他豐富許多，看得世界也廣，筆下世界精彩、深入，每個人鍾愛的選材不一樣，如有人家中經營螺帽工廠，筆下螺帽不是生硬的線條，而是極富溫暖的色調，也有人專攻花卉、美景，每幅作品都極富生命力，完全不像初學者的筆觸，學員們笑稱，沒讓老師丟臉。

(中時)