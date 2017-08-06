談美國 柯：表面民主熔爐 但種族歧視嚴重
台北市長柯文哲5日受邀演講提及一個月前的開齋節，他說，如果是美國時代廣場有5萬名穆斯林朝拜，「我看手榴彈、機關槍都拿出來了」。他今天出席北投割稻趣體驗活動後說明，美國雖然號稱民主熔爐，但嘴巴上不講，其實美國種族歧視蠻嚴重的。
柯文哲表示，自己在美國住過，種族歧視蠻嚴重的，台灣是全世界票選最友善的地方，且容忍度高，美國和回教世界的爭執一定有其原因，美國雖然表面上是民主熔爐，但免不了有白人至上的優越感。
他說，全世界最友善的地方是台灣，多元、開放是台灣社會的文化特色，也是優點。
(中時)
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