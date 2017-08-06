吳敦義首度證實 盼韓國瑜接高市黨部主委

吳敦義（右）今天到高雄市三信家商參加高市第三信用合作社一百周年慶祝大會。（呂素麗攝）

吳敦義今天在高雄市首度鬆口證實找過韓國瑜接國民黨高市黨部主委 。（呂素麗攝）

國民黨準主席吳敦義今天在高雄首度證實，他與台北農產品運銷公司前總經理韓國瑜溝通過，希望韓國瑜能接任國民黨高雄市黨部主委；至於韓國瑜是否答應接任，吳敦義語露玄機說「8月底就知道了」；而有關是否由韓國瑜參選高市長，吳敦義說「沒談過這件事」。

吳敦義今天上午到高雄市三信家商參加「高市第三信用合作社一百周年慶祝大會」，事前接受媒體訪問，就外傳吳敦義已準備讓韓國瑜於9月1日接掌高雄市黨部主委，為競選市長鋪路一事，他首度鬆口證實要韓國瑜接高市黨部主委，但未就韓是否參選市長一事明確回答。

吳敦義說，希望借重韓國瑜充沛活力、機智口才及深入了解地方基層的優秀天分，未來能結合地方同志，及對台灣、中華民國期待是一致的人士，一起打拼，擴大、努力讓國民黨在高雄重新有機會，不管在議會選舉席次能明顯增加，將來挑選好的市長人選，能有獲選機會。

吳敦義說，他在競選黨主席時間，有人向他反映韓國瑜口才、機智且深入基層，都是非常優秀的天分，因此有人建議把高雄市黨部主委工作付託、拜託給韓，他有考慮，因此，找過韓國瑜深談，希望韓能接市黨部主委。

對於其他民間充滿想像力的推測、預測，吳敦義說，不在他與韓國瑜商量的範圍內。

(中時)