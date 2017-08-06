吳敦義首度證實 盼韓國瑜接高市黨部主委
國民黨準主席吳敦義今天在高雄首度證實，他與台北農產品運銷公司前總經理韓國瑜溝通過，希望韓國瑜能接任國民黨高雄市黨部主委；至於韓國瑜是否答應接任，吳敦義語露玄機說「8月底就知道了」；而有關是否由韓國瑜參選高市長，吳敦義說「沒談過這件事」。
吳敦義今天上午到高雄市三信家商參加「高市第三信用合作社一百周年慶祝大會」，事前接受媒體訪問，就外傳吳敦義已準備讓韓國瑜於9月1日接掌高雄市黨部主委，為競選市長鋪路一事，他首度鬆口證實要韓國瑜接高市黨部主委，但未就韓是否參選市長一事明確回答。
吳敦義說，希望借重韓國瑜充沛活力、機智口才及深入了解地方基層的優秀天分，未來能結合地方同志，及對台灣、中華民國期待是一致的人士，一起打拼，擴大、努力讓國民黨在高雄重新有機會，不管在議會選舉席次能明顯增加，將來挑選好的市長人選，能有獲選機會。
吳敦義說，他在競選黨主席時間，有人向他反映韓國瑜口才、機智且深入基層，都是非常優秀的天分，因此有人建議把高雄市黨部主委工作付託、拜託給韓，他有考慮，因此，找過韓國瑜深談，希望韓能接市黨部主委。
對於其他民間充滿想像力的推測、預測，吳敦義說，不在他與韓國瑜商量的範圍內。
(中時)
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